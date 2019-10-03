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Trabzon'da kültür sanat

1 saat önce

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), yeni sezonda perdelerini "Kuzguncuklu Fazilet" oyunuyla açıyor.

Trabzon'da kültür sanat, System.String[]

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), yeni sezonda perdelerini "Kuzguncuklu Fazilet" oyunuyla açıyor.

Yılmaz Karakoyunlu'nun yazdığı, Adnan Erbaş'ın yönettiği oyunda, Elvan Saliha Karahasan, Yavuz Topçuoğlu, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan, Mahir Elvan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk'ün de aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Ercan Kılıçarslan, dekorunu Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Kemal Günüç'ün yaptığı oyunun koreografisi Nilgün Bilsen'e ait.

Prömiyeri bu akşam saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek oyun, ekim boyunca tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.


Sergi ve konser

Albaraka Türk'ün kültür sanat alanındaki etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi", İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde 12 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Sanatçı Mehmet Erdem yarın, Göksel ise 5 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sevilen eserlerini seslendirecek.

Devlet Tiyatroları, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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