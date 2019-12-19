Trabzon'da kültür sanat - Son Dakika
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Trabzon'da kültür sanat

6 saat önce

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Medyum" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Trabzon'da kültür sanat, System.String[]

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Medyum" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Sam Bobrick'in yazdığı, Özgür Özdural'ın çevirisini yaptığı, Tayfun Erarslan'ın yönettiği oyunda, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Volkan Satır, Elvan Tibukoğlu, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ile Aykut Güner rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Mert Hürol, dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Dicle Çebi, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Salih Kerem Memişoğlu'nun yaptığı oyunun reji asistanlığı da Volkan Satır ve Durul Can Yaman'a ait.


Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 21 Aralık Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

Sergi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde, "45. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatları Sergisi" açılacak.

Açılışı yarın saat 17.30'da yapılacak sergi, 8 Ocak'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

"Sihirli Patiler Orkestrası"

Sihirli Patiler Orkestrası, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezinde 21 Aralık Cumartesi günü 14.00 ile 16.00 saatlerinde küçük izleyiciler ile buluşacak.

Devlet Tiyatroları, Tayfun Erarslan, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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