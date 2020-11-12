Trabzon'da kültür sanat - Son Dakika

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Medyum" ve "Kuyucaklı Yusuf" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Sam Bobrick'in yazdığı, Özgür Özdural'ın çevirisini yaptığı, Tayfun Erarslan'ın yönettiği "Medyum" adlı oyunda, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Volkan Satır, Elvan Tibukoğlu, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ve Aykut Güner rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Mert Hürol, dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Dicle Çebi, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Kerem Memişoğlu'nun yaptığı oyunun reji asistanlığını Volkan Satır ve Durulcan Yaman üstleniyor.

Oyun, bugün ve 14 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Kuyucaklı Yusuf" oyunu

TDT ayrıca "Kuyucaklı Yusuf" oyununu da sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Sabahattin Ali'nin yazdığı, Erkan Akçelik'in uyarladığı oyunu, Ayşe Berna Konur yönetiyor.

TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Rümeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Mahir Elvan, Durulcan Yaman, Hazar Altıntaş, Göknur Paslı, Sıla Ömeroğlu, Songül Nadir, Aykut Güner ve Aybüke Yılmaz rol alıyor.

Dekor tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Fulden Korkmaz, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Fatih Veli Ölmez, koreografisini Berkan Görgün'ün yaptığı oyunun konusu şöyle:

"Yatağın kenarından başlayıp odanın ortasına kadar yayılan pıhtılaşmış kan odada küçük bir gölcük oluşturmuştu. Sedirin köşesinde diz çökmüş oturuyordu. Sabit bir şekilde gözlerini ayırmadan onları izliyordu. Soruldu; sen kimsin? 'Ben Yusuf' dedi. Yusuf bu manasız ve yabancı hayatta bir tek şeye hakikaten sarılmış, hakikaten inanır gibi olmuştu. Hayatında asıl aradığı şeyin Muazzez olmadığını biliyordu, fakat Muazzez olmadan bunu aramaya gücü olamayacağını sanıyordu. Kuyucaklı Yusuf taşra hayatının, eşraf çekişmelerinin arasındaki sevgi serüveni ve yenilmeye rağmen baş eğmeyişin hikayesidir."

Oyun, 17 Kasım Salı günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.