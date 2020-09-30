Trabzon'da kuraklık tehlikesi - Son Dakika

Trabzon'da kuraklık tehlikesi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu:

"Bir yandan virüsle savaşırken diğer taraftan da ciddi bir kuraklık ile mücadele ediyoruz"

"Trabzon genelindeki su kaynaklarımızda ciddi bir azalma yaşanıyor"

"Geçen yılın aynı ayına göre Ağustos- Eylül ayları yağış ortalaması yaklaşık olarak yüzde 40 azalış gösterdi"

"Trabzonlu hemşehrilerimiz mevcut su rezervimizi tasarruflu kullanmalı"

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehir genelinde su kaynaklarında ciddi bir azalma meydana geldiği belirterek "Geçen yılın aynı ayına göre Ağustos-Eylül ayları yağış ortalaması yaklaşık olarak yüzde 40 azalış gösterdi" dedi.

Başkan Zorluoğlu, pandemi sürecinde hijyenin yanı sıra su tasarrufuna da dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz'de seller yaşansa da son 5 aydır yağış miktarları büyük oranda azaldı. Barajlarda su seviyelerinin düştüğü, dere yataklarının kurumaya başladığı bölgede, bilinçsiz ve kaçak kullanımın yanında tarımsal sulama yapılmasının da etkisiyle susuzluk tehlikesi kapıda. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, son aylarda yağışların bir hayli azalması, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve pandemi süreci nedeniyle günlük su tüketiminde artış olduğuna dikkat çekerek, suyun tasarruflu kullanılmasını istedi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle suya ihtiyacın daha da arttığının altını çizen Başkan Murat Zorluoğlu, "Bir yandan virüsle savaşırken diğer taraftan da ciddi bir kuraklık ile mücadele ediyoruz. Trabzon genelindeki su kaynaklarımızda ciddi bir azalma yaşanıyor. Şehrimizde hem yağışlı gün sayısında hem de aylık yağış ortalamasında yüzde 20 seviyelerinde düşüş görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre Ağustos-Eylül ayları yağış ortalaması yaklaşık olarak yüzde 40 azalış gösterdi" dedi.

"Su tüketimi yüzde 20 arttı"

Bu yıl Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında çok ciddi bir yağış eksikliği beklendiğini belirten Başkan Zorluoğlu, "Bir yıldaki toplam yağışın yüzde 40'nı bu aylarda almamız gerekirken yağan yağışın yüzde 15-20 civarında olması bekleniyor. Trabzon'da 1 Eylül'de tesislerimizde 205.868 m elde edilmişken 28 Eylül'de ise 188.873 m su sağlandı. Bir ay içerisinde dahi ciddi anlamda bir eksilme yaşanıyor. Pandemi dolayısıyla vatandaşlarımızın su kullanımı 6 aylık süreçte ortalama yüzde 20 seviyelerinde artması, yaz ayının gelmesiyle ciddi nüfus yoğunluğunun yaşanması ve bilinçsiz tarımsal sulamanın etkisiyle sürekli su temininde bazı sıkıntılar yaşanmaktadır" diye konuştu.

"Su tasarrufuna dikkat edilmeli"

Büyükşehir Belediyesi olarak içme suyu ve altyapı çalışmalarına durmaksızın devam ettiklerine değinen Başkan Murat Zorluoğlu, şöyle devam etti: "Kaynaklarda ciddi sıkıntılar yaşanmasına rağmen TİSKİ Genel Müdürlüğümüz maharetiyle bir yandan Ortahisar'ın içme suyu şebekesini değiştiriyoruz, diğer taraftan kırsal alanlar için yeni kaynakların tespiti ve su sorununun çözüm adına projeler yapıyoruz. Musluklarımızdan suyun kesintisiz akması için hayata geçirdiğimiz yeni içme suyu temin çalışmaları yanında Trabzonlu hemşehrilerimizin mevcut su rezervimizi tasarruflu kullanmaları önemini korumaktadır. Halkımızın bu konuya büyük özen göstermelerini önemle rica ediyorum" şeklinde konuştu.