Trabzon'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

18.05.2022 17:03
Trabzon'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yoroz mevkisinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden Gürcistan uyruklu M.D'nin kullandığı yabancı plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü K.D. ile araçta bulunan G.P, T.T, D.P, L.K. ve E.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan G.P. (56) hastanede yaşamını yitirdi.

YORUMLAR
500
Rize'de kamyonun çarptığı su tankerinin üzerine devrildiği kulübedeki görevli öldü Rize'de kamyonun çarptığı su tankerinin üzerine devrildiği kulübedeki görevli öldü 435 saatlik kamera görüntüsü incelendi, hırsızlar yakalandı 435 saatlik kamera görüntüsü incelendi, hırsızlar yakalandı
Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Çarşıbaşı, Trabzon, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:09:36. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement