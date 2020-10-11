Trabzon'da örtü yangını (2) - Son Dakika

Trabzon'da örtü yangını (2)
11.10.2020 01:02
SÖNDÜRÜLDÜTrabzon'da, merkeze bağlı Akyazı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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Trabzon'da, merkeze bağlı Akyazı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin söndürüldüğü bölgede dik ve engebeli arazide, soğutma çalışmasına başladı.
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