Trabzon'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayata geçirilecek "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi"nin temeli atıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, milli görüş davasının merhum lideri Erbakan'ın vaktini geçirdiği, hayırlı çalışmalarını yaptığı bu mekanda, kendisinin ideallerine uygun çalışmayı yapmanın, temellerine adım atmanın hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

Milli Gençlik Vakfı Anadolu Gençlik Derneğinin 1975 yılından itibaren hizmet verdiğini belirten Turhan, derneğin hizmet ve amacıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Turhan, ideallerine sevdalı gençliğin yetişmesinin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Trabzon'umuzda sadece Anadolu Gençlik Derneği müntesibi olan evlatlarımızın hizmetlerine sunulacak bir mekanın temelini atmıyoruz. Trabzon'umuzda ilkokuldan üniversiteye kadar sokaklarda çalışan, esnaflık eden, 30 yaşın altında binlerce gencimize hizmet edecek, hiçbir gencimizi ayırt etmeden hayırlı çalışmaların içerisine dahil edeceğimiz önemli bir merkezin temelini atıyoruz."

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de okunduğu, İl Müftüsü Osman Aydın'ın dua ettiği törende, temeli atılan bina için kurban kesildi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Saadet Partisi İl Başkanı Cevat Kurt ile çok sayıda davetli katıldı.