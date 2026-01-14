Trabzon'da Sosyal Medya Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Trabzon'da Sosyal Medya Eğitimi

14.01.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANADER'in projesi ile 2 bin 500 öğrenciye sosyal medya kullanımı eğitimi veriliyor.

Trabzon'da hazırlanan proje kapsamında uzman kişilerce lise ve ortaokul öğrencilerine sosyal medyanın doğru kullanımı, gerçekleri ve zararlarından korunma yöntemleri anlatılıyor.

Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğince (ANADER) iki ay önce hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Sosyal Medyada Gerçekler ve Ben Projesi" çerçevesinde 25 okulda 2 bin 500 öğrenciye eğitim verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesinin de destek verdiği proje kapsamında şu ana kadar Arsin, Araklı, Yomra, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde belirlenen okullarda öğrencilere "Dijitalde Akıl Kiralamak, Sosyal Medya ile Yapay Zekanın Entegrasyon, Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı ve Zararlarından Korunma Yöntemleri ile Siber Suçlarla Mücadele" gibi konularında eğitimler verildi.

ANADER Kadın Kolları Başkanı ve Proje Koordinatörü Havva Yetimoğlu Demir, AA muhabirine, derneğin çalışmalarının 2016'dan beri eğitim faaliyetleri üzerine devam ettiğini söyledi.

Demir, özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle paydaş çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, bugüne kadar 6 projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Gençlerde akıllı telefon kullanımının son yıllarda artmasıyla birlikte sosyal medyada geçirilen zamanın oldukça fazla olduğunu ifade eden Demir, gençlerden gelen talep üzerine proje hazırladıklarını dile getirdi.

İki ayda 14 okulda eğitim verildi

Demir, projenin önemine değinerek, "Sosyal medya bağımlılığı aslında sadece gençlerin değil, yetişkinlerin de içinde bulunduğu olumsuz bir durumu beslemektedir. Bu proje kapsamında Trabzon'da şu ana kadar 14 program gerçekleştirdik." dedi.

Okullardan gelen talepler doğrultusunda hedeflerini 25 programa çıkarttıklarını belirten Demir, alanında 15 uzmanın eğitim vereceğini ifade etti. Demir, şunları kaydetti:

"Dijital ve sosyal medya konusunda uzman akademisyenlerle çalışıyoruz, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat, ilahiyatçı ve beyin cerrahı şimdiye kadar okullara konuk oldu. Tek amacımız geleceğimiz olan gençlerimizi sağlam bir beyinle geleceğe hazırlamak çünkü içimizden çok verimli insanlar çıkacaktır, yöneticiler, akademisyen ve devlet insanları çıkacaktır."

Demir, ANADER'in gençleri geleceğe hazırlamak için elini taşın altına koyduğunu dile getirerek, "Trabzon'u karış karış arşınlıyoruz. Kasım ayında başladı, şubat ayında sona erecek, projemizde toplam 15 konuşmacı var, 25 okulda bu konuşmaları gerçekleştireceğiz. İl genelinde de 2 bin 500 öğrenciye hitap etmiş olacağız. Öğrenciler konuşmalardan istifade edince arkadaşlarına anlatacaktır. Eminim ki çok büyük farkındalık uyandırmış olacağız." şeklinde konuştu.

Konferans veren Prof. Dr. Emre Şaban Aslan ise sosyal medyanın ilk çıktığından itibaren dünyada büyük değişiklik oluşturduğunu belirterek, özellikle insan ilişkilerini iletişim biçimlerini tamamen değiştirdiğini söyledi.

Aslan, son yıllarda yapay zekanın devreye girmesi ve semantic (anlamsal) web teknolojilerinin insanların hayatına girmesiyle beraber artık sosyal medya uygulamalarının kişilerin sadece iletişim kurdukları masum bir alan olmaktan çıktığını, insanların düşüncelerini değiştiren, onları yönlendiren, onları manipüle eden bir platform haline geldiğini ifade etti.

Öğrenci Şule Birinci, akıllı telefonunun olduğunu ancak derslerine çalışması için ailesinin kısıtlama getirdiğini dile getirdi.

Ömer Bıçakçıoğlu da teknolojiyi günde iki saat kullandığını belirterek, "Derslerimi bazen telefonumdan yapıyorum. Teknolojinin yararları çok fazla, zararları da var. Gözümüzü bozabiliyor, beynimizde geriliğe yol açabiliyor, unutkanlığa ve uyku bozukluğuna sebep olabiliyor." dedi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Sosyal Medya, Trabzon, Medya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Sosyal Medya Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:09:29. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Sosyal Medya Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.