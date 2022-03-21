Trabzon'da su sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika
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Trabzon'da su sempozyumu düzenlenecek

21.03.2022 15:39
Trabzon'da su sempozyumu düzenlenecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su sempozyumu düzenlenecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su sempozyumu düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından "22 Mart Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında, su sempozyumu düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, alanında uzman kişilerin katılacağı sempozyumun 22 Mart Salı günü saat 11.00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edileceği ifade edildi.

Sempozyumun, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz'ün moderatörlüğünde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, sempozyumda KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve TEMA Vakfı İl Temsilcisi Prof. Dr. Zafer Yücesan, Ziraat Mühendisi Ali Çankaya, Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Can Suyumuz Projesi Ekip Lideri Fuat Alp Yılmaz ve TİSKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Ömer Şahin'in deneyimlerini aktaracağı da kaydedildi.

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Büyükşehir Belediyesi, Dünya Su Günü, Trabzon, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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