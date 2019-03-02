Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Tanzim Satış Noktası Açıldı

Trabzon'da Tanzim Satış Noktası Açıldı

35 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesince sebze, meyve ve bakliyatın tüketiciye sunulması için tanzim satış noktası açıldı.

Trabzon'da Tanzim Satış Noktası Açıldı, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediyesince sebze, meyve ve bakliyatın tüketiciye sunulması için tanzim satış noktası açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, artan sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için başlattığı tanzim satış noktası projesini Trabzon'da da hayata geçirdiklerini belirtti.

Fiyat spekülasyonları ile halka zarar verilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı'nın üst kısmında tanzim satış yeri oluşturduklarını aktardı.

Gümrükçüoğlu, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında tanzim satış yerinde aralıksız satış yapılacağını, ilk etapta 7 çeşit sebze ve meyvenin halka uygun fiyattan sunulacağını kaydetti.

Tanzim satış noktasında patates ve kuru soğanın kilogramı 2, domates ve elma 3, salatalık 4, patlıcan 4,5, biber 6 liradan satışa sunuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:51 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: 6,5 Yıl Muhalefette Çalıştım, Erdoğan'dan Para Aldım Mansur Yavaş: 6,5 Yıl Muhalefette Çalıştım, Erdoğan'dan Para Aldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım Müjdeyi Verdi: Denizden Geçişler Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 19:26:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Tanzim Satış Noktası Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]