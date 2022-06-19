Trabzon'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı

19.06.2022 15:58
Trabzon'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uzungöl'e gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 08 ED 325 Plakalı tur minibüsü ile Çaykara istikametinden gelmekte olan 34 CVD 384 plakalı kamyonet, Çaykara- Dernekpazarı karayolu Ulucami yol ayırımında kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulunurken, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste sıkışan yolcuları çıkartırken, sağlık ekipleri, ambulansla 3'ü ağır olmak üzere yaralanan 5 kişiyi Of ve Trabzon'daki hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberi... Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı Uzungöl'de bulutların dansı böyle görüntülendi Uzungöl'de bulutların dansı böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

Dernekpazarı, Uzungöl, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:57 Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ilesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti
15:45 Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
14:35 29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 16:04:21. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement