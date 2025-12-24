Trabzon\'da Uluslararası İş Görüşmeleri

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında çevrim içi olarak düzenlenen Karadeniz Çoklu Sektör Uluslararası İkili İş Görüşmeleri etkinliği kapsamında Trabzon'da iş insanları 18 ülkeden iş insanlarıyla buluştu, 80'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere toplam 55 ülkede yayınlanan Karadeniz Çoklu Sektör Uluslararası İkili İş Görüşmeleri etkinliğine Bulgaristan, Yunanistan, Birleşik Krallık, Güney Kore, Nijerya, Litvanya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Romanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya, İtalya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Hindistan ve Estonya'dan firmalar katıldı.

Web tasarımı ve geliştirme, bilgi teknolojileri ve dijital hizmetler, enerji ve çevre teknolojileri, gıda, tarım ve su ürünleri, yapay zeka ve makine öğrenimi, bilgi teknolojileri danışmanlığı ve sistem entegrasyonu, gemi inşası ve denizcilik teknolojileri, çevresel izleme sistemleri, turizm, konaklama, makine, metal ve metal işleme, ambalaj, kimya ve plastik, inşaat, yapı malzemeleri ve madencilik, mobilya, tekstil, ev tekstili ve ayakkabı sektörlerinden firmaların yer aldığı çevrim içi iş görüşmesi etkinliğinde 80'den fazla uluslararası görüşme gerçekleştirildi. - TRABZON