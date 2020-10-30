Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
30.10.2020 16:09
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan Trabzon'a gelen yolcu otobüsünde 3 kilo 270 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan Trabzon'a gelen yolcu otobüsünde 3 kilo 270 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, İstanbul'dan Trabzon'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirildiği istihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Vakfıkebir ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada, 3 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan H.İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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