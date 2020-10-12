Trabzon'da yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri cipli kimlik kartına yüklendi - Son Dakika

Trabzon'da yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri cipli kimlik kartına yüklendi
12.10.2020 14:15
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce Trabzon'un Ortahisar ilçesinde şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri kimlik kartlarına yüklendi.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce Trabzon'un Ortahisar ilçesinde şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri kimlik kartlarına yüklendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 21 Eylül'den sürücü belgesi bilgilerinin yeni kimlik kartına yükleneceğini duyurmasının ardından Trabzon Ortahisar İlçe Müdürlüğünce bu tarihten bugüne kadar yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri kimlik kartlarına yüklendi.
Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğünde günde yaklaşık 100 kişinin sürücü bilgileri cipli kimlik kartına yüklenirken, başvurular "Alo 199" nolu telefondan randevu alınarak yapılıyor. - TRABZON
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