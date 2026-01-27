Trabzon'da Yol İyileştirme Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Trabzon'da Yol İyileştirme Çalışmaları Sürüyor

27.01.2026 14:30
Trabzon'da 18 ilçede asfalt, beton yol ve kaldırım imalatı çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 18 ilçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler geçen yıl 401 bin 925 ton asfalt, 229 bin 468 metrekare beton yol ile 117 bin 560 metrekare parke ve kaldırım imalatı gerçekleştirdi.

Ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehirde bozuk yolların onarımı için çalışan ekipler, Ortahisar ilçesi Çarşı Mahallesi Sahil Yolu Caddesi ve Gülbaharhatun Mahallesi Mumcular Sokak'ını yaklaşık 600 metrelik yol, asfalt kazıma ve serim çalışmalarıyla yeniledi.

Beşikdüzü ilçesi Beşikdağ Mahallesi yolunda bin metrelik asfalt serim, Arsin ilçesi Yeşilköy Mahallesi ile Araklı ilçesi Türkeli Mahallesi'nde taş duvar yapım çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

