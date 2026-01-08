Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan 'Yalancı' Oyunu

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Yalancı" adlı oyunu sahneleyecek.

Carlo Goldoni'nin yazdığı, Tarık Levendoğlu'nun çevirdiği ve yönetmenliğini Levent Suner'in yaptığı oyunda, Ensar Kaplan, Bedirhan Arpacı, Hazar Altıntaş, Ahmet Uzuner, Derya Hatipoğlu, Dilan Serinyel, Pelin Beğendi, Mahir Elvan, Volkan Satır, Ercan Kılıçarslan ve Selin Karayağız rol alıyor.

İki perdelik oyunun dekoru Hasan Yavuz, kostümleri Funda Çebi, ışık tasarımı Nihat Bahar, müziği ise Emin Serdar Kurutçu'ya ait.

Aşkların bile alınıp satılabildiği bir dünya algısının anlatıldığı oyunda, "hayatın, birdenbire, umulmadık bir biçimde yalanın kendisi olduğunun anlaşılması" ele alınıyor.

Oyun, bu akşam ve yarın saat 20.00'de, 10 Ocak'ta da 15.00 ve 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Öte yandan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yarın "Depo", 10 Ocak'ta "Kasaba Sakinleri" adlı kukla gösterisi, 11 Ocak'ta ise "Çizmeli Kedi" adlı çocuk oyunları sahnelenecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam "Mutlu Aile Tablosu", yarın da "Şakşakcılar" adlı oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.