Kültür Sanat

Trabzon Film Festivali Başladı

24.12.2025 17:27
Trabzon'da ilk kez düzenlenen film festivali, 24-28 Aralık tarihleri arasında ücretsiz etkinlikler sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğünün organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen "Trabzon Film Festivali" açılış töreniyle başladı.

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezindeki açılış programında yaptığı konuşmada, sinemanın yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda toplumların hafızası, duyguların ortak dili, kültürler arası güçlü bir köprü olduğunu söyledi.

Perdede izlenen her hikayenin farklı hayatları, farklı coğrafyaları, farklı bakış açılarını tanıma imkanı sunduğunu belirten Hökelekli, "Bu yönüyle sinema empati kurmanın, birlikte düşünmenin en etkili yollarından biridir." dedi.

Trabzon'un tarihi kültürü, doğal güzellikleri ve köklü medeniyet birikimiyle sanata ve sanatçıya her zaman ilham veren bir şehir olduğunu ifade eden Hökelekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu festival Trabzon'un bir birikimini sinema aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştıran çok kıymetli bir buluşmadır. Aynı zamanda genç sinemacılar cesaret alanı, ustalar içinse deneyimlerini paylaşabilecekleri değerli bir platformdur. 24-28 Aralık tarihleri boyunca gerçekleştirilecek film festivalimizde ülkenin dört bir yanından gelen nitelikli yapımların sıra söyleşiler, atölyeler ve özel gösterimlerle sinemanın tüm renklerini hep birlikte yaşayacağız."

Festivalin kentin kültürel hayatına kalıcı katkılar sunacağına yürekten inandığını vurgulayan Hökelekli, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara festival düzenleme kuruluna sanatçılara ve katkı sunan herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca da Trabzon'un sinema ile 1912 yılında tanıştığına değinerek, "Sadece salonlardan ibaret de değil. Temsil, yönetmen ve oyuncu anlamında da birçok ismi yetiştirmiş bir şehirdir." ifadesini kullandı.

Festival Direktörü Çağrı Şimşek ise festivalin içeriği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından Trabzonlu sanatçılar Erol Günaydın, Hayati Hamzaoğlu ve Tanju Gürsu anısına çalışmalarının yer aldığı video gösterimi yapıldı.

Program, "Yeşilçam Aile Temalı Film Afişleri" sergisinin sanatseverlerin beğenisine sunulmasıyla sona erdi.

Etkinlikler ve film gösterimlerinin ücretsiz olacağı festival, 28 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

