Son Dakika Haberleri: Trabzon Okul Kantini Hırsızları Yakalandı

Trabzon Okul Kantini Hırsızları Yakalandı

55 dakika önce

Okul kantini hırsızları yakalandıTrabzon'un Of ilçesinde ilköğretim okulu kantininden yiyecek ve bağış kutusu çalan 2 şüpheli yakalandı.

Okul kantini hırsızları yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinde ilköğretim okulu kantininden yiyecek ve bağış kutusu çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlık anı okulun güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Olay, 8 Ocak'ta ilçedeki Cumapazarı İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Gece karanlığında penceredeki camı kırıp okula giren kimliği belirsiz 2 kişi, okul kantinine yönelerek burada yiyecek ve yardım kampanyası adı altında konulan içinde paraların bulunduğu bağış kutsunu çaldı. Müdür ve müdür yardımcılarının da odalarının kapılarını kırarak çekmeceleri karıştıran şüpheliler, okulun güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Şikayet üzerine okula gelen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği M.B. ve E.M.S. isimli şüphelileri yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:44 Kaynak: DHA

Jandarma, Trabzon, 3. Sayfa
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