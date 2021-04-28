Trabzon Sağlık Müdürlüğünden TTSO'ya teşekkür belgesi - Son Dakika

Trabzon Sağlık Müdürlüğünden TTSO'ya teşekkür belgesi
28.04.2021 11:09
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarına verdiği destek nedeniyle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarına verdiği destek nedeniyle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.
Beraberinde Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen ile Başkan Hacısalihoğlu'nu ziyaret eden Usta, salgın döneminde tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği gayrete destek veren kurumlar arasında TTSO'nun da olduğunu belirterek, verilen katkı dolayısıyla teşekkür etti.
Hacısalihoğlu da salgında insanüstü bir gayretle görevlerinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına minnet duyduklarını vurgulayarak, bundan sonra da her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini kaydetti.
Ziyarette Usta ve Erdem tarafından Hacısalihoğlu'na teşekkür belgesi takdim edildi.
Son Dakika Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın aile saadeti: Karısı yardımcısı, 8 çocuğu ise danışman Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor Bu kadarına da pes! Kaçak kullanımı tespit için havalanan droneyi taşladılar Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı