Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını - Son Dakika

Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını

11.10.2020 09:07

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki dik arazideki çalılık alanda örtü yangını çıktı.

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki dik arazideki çalılık alanda örtü yangını çıktı.

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesinde bulunan stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçtaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle bu gece yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

-İHA-

Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını
Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını
Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını
Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını

Ortahisar, Trabzon, Yangın, Akyazı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını - Son Dakika

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