Trabzon'un ilk seyir terası bu yıl sonunda hizmete girecek - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'un ilk seyir terası bu yıl sonunda hizmete girecek

27.06.2022 21:04
Trabzon'un ilk seyir terası bu yıl sonunda hizmete girecek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehre en hakim noktalardan birisi olan Boztepe'ye seyir terası yapılması için başlatılan çalışmaların yıl sonunda bitirileceğini söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehre en hakim noktalardan birisi olan Boztepe'ye seyir terası yapılması için başlatılan çalışmaların yıl sonunda bitirileceğini söyledi.

Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulunan Genç, burada yaptığı açıklamada, Boztepe'nin proje ile Trabzon'un en cazip noktalarından birisi haline geleceğini belirtti.

Genç, yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda uygulanacak projede iki kent balkonu ve seyir terasının yer alacağına değinerek, "Doğal yüzey üzerinde kazı dolgu en az yapılacak şekilde yerden her noktada en az 20-30 santimetre yükseklikte çelik ayaklar üzerinde inşa ediyoruz. Bu ayaklar üzerinde ahşap yürüyüş platformu inşa edilecek. Yürüyüş platformumuzun genişliği 3 metre, seyir balkonlarında ise genişlik 20 metreyi buluyor. Yine projemiz içinde 2 adet kafeterya, 2 adet de cam kaplama teras yapılacak." ifadesini kullandı.

Cam teraslar haricindeki tüm yüzeylerin ahşap kaplama yapılacağını aktaran Genç, projedeki bütün ünitelerin dinlenme, gezinti ve izleme ağırlıklı olarak tasarlandığını vurguladı.

Genç, çalışmaları süren projenin 21 milyon 487 bin liraya ihale edildiğini, 24 Aralık 2022'de ise çalışmaların sonlanacağını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Trabzon'un ilk seyir terası Boztepe'de hayata geçiyor Trabzon'un ilk seyir terası Boztepe'de hayata geçiyor Afgan mülteciler Trabzon sahilini çöpten temizlediler Afgan mülteciler Trabzon sahilini çöpten temizlediler
Kaynak: AA

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'un ilk seyir terası bu yıl sonunda hizmete girecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 00:11:59. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'un ilk seyir terası bu yıl sonunda hizmete girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement