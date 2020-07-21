Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 14 yıl önce kaymakamlık yaptığı ilçeyi ziyaret etti - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 14 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ustaoğlu, 2006-2008 yıllarında görev yaptığı ilçeye gelerek, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'le Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerini, tarihi Rüstem Paşa Camisini ve Osmaneli konaklarını gezdi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Ustaoğlu, kaymakamlıkta yaptığı konuşmada, Osmaneli'nde güzel dostluklar kurduğunu söyledi.

Ustaoğlu, "Şu an farklı duygular yaşıyorum. Eski görev yaptığım ilçeye gelmekten çok mutlu oldum. Burada yaşadığım anları ve dostları unutmak mümkün değil." dedi.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin, Vali Ustaoğlu'na ilçede görev yaptığı sırada çekilmiş fotoğrafını takdim etti.