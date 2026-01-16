Trabzon Valisi Tahir Şahin görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Trabzon Valiliğine atanan Tahir Şahin, görevine başladı.

Şahin'i Valiliğe gelişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı ile kurum müdürleri karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Şahin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Şehzadeler şehri, tarih ve medeniyet beşiği bu aziz topraklara hizmet edecek olmanın mesuliyetini büyük bir hassasiyet ve ciddiyetle taşıyarak tevdi edilen bu görevin Trabzon'umuza ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Mücadelemiz, huzurun şehri Trabzon'umuzda da kararlılıkla sürdürülecektir"

Şahin, Trabzon'un önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, "Doğal güzellikleri, kültürel zenginliği, stratejik konumunun yanı sıra Trabzon, Karadeniz'in önemli bir ticaret ve lojistik merkezi, turizm potansiyeli yüksek bir cazibe noktası, üniversiteleri ile bir eğitim ve gençlik şehri, sanayi ve girişimcilik kapasitesi ile üretken bir il konumundadır." dedi.

Sporla yoğrulmuş kimliğinin en güçlü sembollerinden Trabzonspor'un yalnızca elde ettiği sportif başarılarla değil taşıdığı mücadele ruhu, aidiyet duygusu ve gençlere ilham veren duruşuyla bu kadim şehrin ortak gururu olduğunu belirten Şahin, her alanda Trabzon'u daha ileriye taşımayı temel hedef edineceklerini vurguladı.

Trabzon Valisi Şahin, şunları kaydetti:

"Devletimizin birlik ve bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü ve menfi yapıyla mücadelemiz, huzurun şehri Trabzon'umuzda da kararlılıkla sürdürülecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet telakkisiyle payidar kalacağı asla unutulmamalıdır. Bu kutlu vatan, bayrak ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Görevi devraldığım Sayın Aziz Yıldırım Valimize ve ilimize bugüne kadar hizmet etmiş tüm valilerimize teşekkür ediyor, kendilerine sağlık ve esenlikler diliyorum. Rabb'im, bu güzel şehre hayırlı ve kalıcı hizmetler yapmayı bizlere nasip eylesin. Tüm Trabzonlu hemşehrilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum."