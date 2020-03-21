Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın huzuruna yükseltildiği gün olan Miraç Kandili'nin nefisleri terbiye ve hayatı muhasebe etmek, dargınlıkları gidermek ve barışı yaymak anlamında önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Milletin manevi dünyasının şekillenmesinde müstesna bir yere sahip olan kandillerin akrabalık, komşuluk, dostluk ve dayanışma gibi duyguları arttırdığını, ruh dünyasına da anlam ve zenginlik kattığını vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazana daha da arınmış şekilde ulaşmamıza vesile olarak görebileceğimiz Miraç Kandili'nin birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi de pekiştirmesini yüce Mevladan niyaz ediyorum. Bu duygularla, neredeyse tüm dünyanın maruz kaldığı koronavirüs salgınını ülke olarak en az kayıpla atlatabilmemiz, bu mübarek gün ve geceleri de inşallah en kısa zamanda yeniden doldurduğumuz camilerimizde idrak edebilmemiz için tüm vatandaşlarımızdan, devletimizin yaptığı uyarılara ve aldığı tedbirlere harfiyen uymalarını bir kez daha istirham ediyor, Miraç Kandili'mizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Miraç Kandili, Hz.Muhammed, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:54 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı         
20:43
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü         
16:22
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı         
23:00
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi         
21:58
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 21:11:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]