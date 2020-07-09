Trabzon Valisi Ustaoğlu, şiddetli yağıştan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Yomra, Sürmene, Köprübaşı ilçelerinde dün şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan ve taşkınlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ustaoğlu, Yomra ilçesi Özdil-Oymalı Grup Yolu üzerinde yetkililerden hasar durumu ve çalışmalara ilişkin bilgi alarak, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Yomra Kaymakamı Eyüp Özdemir, Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, DSİ ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu bölgede Ustaoğlu, çalışmaların gayretli şekilde sürdürüldüğünü ve zarara uğrayan vatandaşlar için devletin gerekeni yapacağını söyledi.

Ustaoğlu, Sürmene-Köprübaşı yolunun Aksuhanlar mevkisi ile Sürmene ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde de taşkına maruz kalan yerlerde incelemede bulunarak, Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün'den bilgi aldı.

Ardından Köprübaşı ilçesine geçen Vali Ustaoğlu, Yağmurlu Mahallesi'nde Kaymakam Uğur Tutkan ve ilgililerle incelemede bulunup, evleri yıkılan mahalle sakinleriyle görüştü.