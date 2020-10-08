Trabzonlu dizi yapımcısı Berna Akdeniz, Ordu'da okul yaptırıyor - Son Dakika

Trabzonlu dizi yapımcısı Berna Akdeniz, Ordu'da okul yaptırıyor

08.10.2020 10:24
Trabzonlu dizi yapımcısı Berna Akdeniz, Ordu'da okul yaptırıyor, System.String[]

Dizi yapımcısı Banu Akdeniz, Ordu'nun Ünye ilçesinde 10 derslikli Özel Eğitim Anaokulu yaptırıyor.

Dizi yapımcısı Banu Akdeniz, Ordu'nun Ünye ilçesinde 10 derslikli Özel Eğitim Anaokulu yaptırıyor.

Özel bir TV kanalında yayınlanan "Hercai" dizisinin de yapımcısı ve oyuncusu olan hayırsever iş kadını Banu Akdeniz tarafından Ünye ilçesinde yaptırılacak olan 10 derslikli Özel Eğitim Anaokulu'nun yapım protokolü imzalandı.

Ordu Valilik makamında gerçekleşen imza töreninde Ordu Valisi Tuncay Sonel, dizi yapımcısı Banu Akdeniz ve İl Mili Eğitim Müdürü Mehmet Varlıgel tarafından protokol imzalandı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Bir okul daha yapmak için kıymetli bir hayırseverimiz ile bir aradayız. Trabzonlu iş insanı, hayırsever, 'Hercai' dizisinin yapımcısı, çok değerli Banu Akdeniz hanımefendi bulunuyor. Ünye'de 10 derslikli Özel Eğitim Anaokulu yaptıracak, eğitime katkıda bulunacaklar. Sağ olsunlar, kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Şehit Eren Bülbül'ün ismi anaokulunda yaşayacak"

"Yapılacak olan anaokulumuz Ordu'muz için çok önemli. Özel Eğitim Anaokulu ihtiyacı da karşılanmış oluyor" diyen Vali Tuncay Sonel, hayırsever Banu Akdeniz tarafından yaptırılacak olan Özel Eğitim Anaokuluna, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de tarihinde hain ve alçak teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün isminin verileceğini ifade etti.

Vali Tuncay Sonel, "Banu Hanım gibi hayırseverlerin sayısının artmasını diliyoruz. Anaokulumuzda öğrenim görecek çocuklarımızın duası sizler için önemli olacak. Allah razı olsun" dedi.

"Hercai" dizisinin yapımcısı, hayırsever iş insanı Banu Akdeniz ise yaptığı konuşmada, "Rabb'im bana böyle bir hayır yapmayı nasip etti. İnşallah çok güzel olur. Daha güzel şeyler yapmayı da nasip eder inşallah. Bugün imzalarımızı attık. Yakında temelimizi de atıp, okulumuzu hemen bitirmek istiyoruz. Şehitlerimizin isimleri her zaman ölümsüzdür. Onların isimlerini bu şekilde yaşatmanın da güzel olacağını düşündük. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah vatanına, milletine, ailesine faydalı çocuklarımız yetişir" dedi.

Konuşmaların ardından, Ünye ilçesinde yaptırılacak olan 10 derslikli özel eğitim anaokulu binasının protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve hayırsever iş insanı Banu Akdeniz tarafından imzalandı.

Ordu'nun organik bebeği "Hercai" dizisinde tanıtılacak

Düzenlenen protokol imza töreninin ardından hayırsever iş insanı ve "Hercai" dizisi yapımcısı Banu Akdeniz ile bir süre sohbette bulunan Vali Tuncay Sonel, Ordu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 52 kadın tarafından üretimi yapılan yöresel organik bebekten bahsetti.

Tamamen organik olan ve yöresel motiflerle süslenen bebeklerin çok ilgi gördüğünü belirten Vali Tuncay Sonel, ilgiyle izlenen "Hercai" dizisinin yapımcısı Banu Akdeniz'den dizide organik bebeklerin tanıtılmasını istedi.

"Hercai" dizisi yapımcısı Banu Akdeniz de yapılan çalışmayı çok beğendiğini ve takdir ettiğini ifade ederek, "Hercai" dizisinde Ordu'daki kadınlar tarafından üretilen organik bebeklerin tanıtımına yer vereceğinin sözünü verdi. - ORDU

Trabzonlu dizi yapımcısı Berna Akdeniz, Ordu'da okul yaptırıyor
Trabzonlu dizi yapımcısı Berna Akdeniz, Ordu'da okul yaptırıyor
Trabzonlu dizi yapımcısı Berna Akdeniz, Ordu'da okul yaptırıyor

Akdeniz, Okul, Ünye, Ordu, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Trabzonlu dizi yapımcısı Berna Akdeniz, Ordu'da okul yaptırıyor - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak toplantıda tartıştı: Beni zor durumda bırakıyorsun Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı Herkes beklenen dolu için hazırlık yaparken onun rahatlığı dikkat çekti: Bu havada dolu molu yağmaz Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 700 milyon liralık kredi kullanım yetkisi verildi
Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor         
10:33
5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu         
10:23
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti         
08:16
Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu         
07:55
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 11:20:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonlu dizi yapımcısı Berna Akdeniz, Ordu'da okul yaptırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei