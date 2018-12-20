Son Dakika Haberleri: Trabzonlu Sanatçı Siirtspor İçin Marş Besteledi

Trabzonlu Sanatçı Siirtspor İçin Marş Besteledi

2 saat önce

Siirt'te düzenlenen 'Hamsi Festivali'ne katılarak konser veren ünlü sanatçı Sinan Yılmaz, Siirtspor için beste yaptı.

Trabzonlu Sanatçı Siirtspor İçin Marş Besteledi, System.String[]
Siirt'te düzenlenen 'Hamsi Festivali'ne katılarak konser veren ünlü sanatçı Sinan Yılmaz, Siirtspor için beste yaptı.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen Kardeş Şehirler Projesi kapsamında Siirt ve Trabzon'un kardeş şehir olmasının ardından, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 21 Kasım 2018'de düzenlenen hamsi festivaline konuk sanatçı olarak katılan Sinan Yılmaz, Siirtspor için marş besteledi. Yılmaz, proje kapsamında hazırlanan marşın Siirtlilere, futbolculara, taraftara ve camiaya yakışan bir marş olduğunu, Siirt ve Trabzon arasında kurulan kardeşlik köprülerini daha da pekiştireceğini söyledi.

Yılmaz, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Siirt Özel İdare Spor'a başarı dileğinde bulunarak, Vali Ali Fuat Atik'in verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:08 Kaynak: İHA

Siirt, Siirtspor, Güncel
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