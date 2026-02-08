Trabzonspor'a Taşlı Saldırı: 6 Gözaltı - Son Dakika
Trabzonspor'a Taşlı Saldırı: 6 Gözaltı

08.02.2026 20:29
Trabzonspor'un otobüsüne taşla saldıran 6 şüpheliden 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

TRABZONSPOR'un, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne taşlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından, diğer 5 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un, Tekkeköy ilçesinde maç öncesi takım otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U.'yu (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.A. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

