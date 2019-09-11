Son Dakika Haberleri: Trabzonspor antrenmanında keyifleri kaçıran sakatlık
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor antrenmanında keyifleri kaçıran sakatlık

23 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında 15 Eylül'de sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor antrenmanında keyifleri kaçıran sakatlık, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında 15 Eylül'de sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanın son bölümünde Ekuban ile Fernandes'in yaşadığı sakatlık moralleri bozdu.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda  pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı. Antrenmanda ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Novak, Sörloth, Hosseini, Uğurcan, Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'nın yer almadı.

STURRİDGE, KAMİL AHMET VE ONAZİ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Bu arada Gençlerbirliği maçıyla bordo-mavili forma ile ilk maçına çıkması beklenen ancak hafif sakatlığı bulunan Daniel Sturridge'nin yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Kamil Ahmet ve Onazi, antrenmanın ilk bölümünün ardından takımdan ayrı olarak çalıştı.

EKUBAN VE FERNANDES DEVAM EDEMEDİ

Antrenmanın son bölümünde yapılan çift kale maç sırasında ise yaşanan sakatlık keyifleri kaçırdı. Bir pozisyonda Ivanildo Fernandes ile Caleb Ekuban birbirlerine sert girince iki futbolcu da yerde kaldı. Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes sekerek sahadan ayrılırken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde sahayı terk etti. İki oyuncunun sakatlık durumlarının yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı
Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez Trabzonspor'da Caleb Ekuban, sakatlığı nedeniyle 6 hafta yok! Ece Üner, Arda Turan yorumuyla gündem oldu: Arda yerine gol atalım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 22:26:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor antrenmanında keyifleri kaçıran sakatlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]