Trabzonspor, Beşiktaş taktiğini çalıştı! Basına kapalı...
1 saat önce
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlık çalışma gerçekleştirdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlık çalışma gerçekleştirdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:56
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