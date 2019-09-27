Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Beşiktaş taktiğini çalıştı! Basına kapalı...
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Trabzonspor, Beşiktaş taktiğini çalıştı! Basına kapalı...

1 saat önce

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlık çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Beşiktaş taktiğini çalıştı! Basına kapalı..., System.String[]

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlık çalışma gerçekleştirdi.


Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:56 
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