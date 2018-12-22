Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Konuk Edecek

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son hafta maçında yarın Çaykur Rizespor
'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus
yönetecek.
Ligin son 4 haftasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle zirve yarışını sürdürüp, 4. sıraya yükselen bordo-mavililer, Çaykur Rizespor engelini de kayıpsız geçmek istiyor.
Bordo-mavili takımda Arjantinli oyuncu Jose Sosa
ile Senegalli futbolcu Zargo Toure
sakatlıkları, Portekizli Joao Pereira ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Trabzonpor'un yarın ki karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi
, Hüseyin Türkmen
, Hosseini, Novak, Onazi, Kucka, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür
, Yusuf Yazıcı
ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.
Yusuf Yazıcı, kaptan Karadeniz
ekibinde Sosa ve Pereira'nın yokluğunda genç oyuncu Yusuf Yazıcı, sahaya kaptan olarak çıkacak.
Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda ilk kez A takıma yükselen ve daha sonra A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Yazıcı, 21 yaşında bordo-mavililerde kaptanlık bandını koluna takacak.