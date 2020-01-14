Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

7 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 16 Ocak Perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 16 Ocak Perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen taktik antrenmanına, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj'ın katılmadıkları, Sturridge'nin ise salonda çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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