Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da onazi ve kamil ahmet takımla çalıştı
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Trabzonspor'da onazi ve kamil ahmet takımla çalıştı

1 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da onazi ve kamil ahmet takımla çalıştı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban katılmadı.

ONAZİ VE KAMİL AHMET TAKIMLA ÇALIŞTI

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin bugün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:43 Kaynak: DHA
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