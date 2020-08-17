Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezonun startı verildi.

Futbolcular antrenmanda, pas kombinasyonları, topa sahip olma oyunları ve taktik ağırlıklı çalışmaları gerçekleştirdi.

Yarın sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile sağlık kontrolünden geçecek olan bordo-mavililer, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.