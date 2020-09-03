Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çaykur Rizespor ile yarın yapacağı maç öncesi çalışmalarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım yarın öğleden sonra kara yoluyla Rize'ye giderek, saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda hazırlık maçına çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 21:11 - Kaynak: AA
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