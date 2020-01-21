Trabzonspor'da yeni transfer Bilal Başaçıkoğlu ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da yeni transfer Bilal Başaçıkoğlu ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da yeni transfer Bilal Başaçıkoğlu ilk antrenmanına çıktı

19 dakika önce

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas ve şut çalışmalarının ardından son bölümde dar alanda maç oynandı.

Trabzonspor'da yeni transfer Bilal Başaçıkoğlu ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas ve şut çalışmalarının ardından son bölümde dar alanda maç oynandı. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Daniel Sturridge, Ekuban ile Fıratcan Üzüm antrenmanda yer almadı.


BİLAL İLK ANTRENMANINA ÇIKTI


Bu arada Trabzonspor'un yeni transferi Bilal Başacıkoğlu da bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Başacıkoğlu, antrenmanın ardından da bireysel olarak çalışmalarına devam etti.


Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Denizli'ye gidecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:22 
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