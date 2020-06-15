Trabzonspor'dan CAS'a 28 sayfalık itiraf!

Trabzonspor Kulübü, finansal yükümlülükleri yerine getirmediği için UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezasına itiraz için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) resmi başvurusunu iletti. Kararın açıklanmasının ardından 10 gün içinde itiraz hakkı bulunan bordo mavililer yapılan yoğun hazırlıkların ardından süre dolmadan itirazını gerçekleştirdi.



HOSSEINI'NİN ACI GÜNÜ



Trabzonsporlu Majid Hosseini'nin dedesi Hassan Ghaem Magham geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Bordo mavili kulüpten yayımlanan taziye mesajında "Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hassan Ghaem Magham'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



21 GÜNDE DEĞERLENDİRİLECEK



Hazırlanan 28 sayfalık dosyaya birçok belge de eklenirken kulübün ekonomik olarak gerçekleştirdiği atılımlarla Finansal Fair Play kurallarına uymak için gösterilen hassasiyete vurgu yapıldı. CAS, Trabzon'un itirazını 21 gün içinde değerlendirecek. Bordo mavililerin başvurusunun kabul edilmesi durumunda hem kulüpten hem de UEFA'dan yeni savunma talep edilecek.



