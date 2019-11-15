Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan down sendromlu ve otizmli öğrencilere ziyaret - Son Dakika Spor
Trabzonspor'dan down sendromlu ve otizmli öğrencilere ziyaret
6 saat önce
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Ünal Karaman, down sendromlu ve otizmli öğrencileri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:58 Kaynak: AA
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Ünal Karaman, down sendromlu ve otizmli öğrencileri ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun beraberinde teknik direktör Ünal Karaman ve yönetim kurulu üyesi Kemal Ertürk ile Sürmene ilçesindeki Muratlı Özel Eğitim Anaokuluna ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.
Ağaoğlu ve Karaman'ın özel öğrencilerle sohbet ettiği, onlara çeşitli hediyeler verdiği kaydedildi.
Basın mensupları Şenol Güneş'i ayakta alkışladı! Filip Novak 6 hafta sahalardan uzak kalacak Uğurcan Çakır'ın menajeri konuştu! Toplam 10 takım takip ediyor Merih Demiral sosyal medyayı salladı!