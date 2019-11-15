Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan down sendromlu ve otizmli öğrencilere ziyaret
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan down sendromlu ve otizmli öğrencilere ziyaret - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan down sendromlu ve otizmli öğrencilere ziyaret

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Ünal Karaman, down sendromlu ve otizmli öğrencileri ziyaret etti.

Trabzonspor'dan down sendromlu ve otizmli öğrencilere ziyaret, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Ünal Karaman, down sendromlu ve otizmli öğrencileri ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun beraberinde teknik direktör Ünal Karaman ve yönetim kurulu üyesi Kemal Ertürk ile Sürmene ilçesindeki Muratlı Özel Eğitim Anaokuluna ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Ağaoğlu ve Karaman'ın özel öğrencilerle sohbet ettiği, onlara çeşitli hediyeler verdiği kaydedildi.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Karaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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