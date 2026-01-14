Trabzonspor\'dan Fırtına Gibi Galibiyet

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 3 yaptı. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayan mücadelede Burak Demirkıran düdük çaldı. Burak Demirkıran'ın yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ile Özcan Sultanoğlu yaptı.

Ev sahibi İstanbulspor karşılaşmaya; İsa Doğan, Özcan Şahan, Demir Mermerci, Fatih Tultak, İzzet Ali Erdal, Fahri Ay, İsa Dayaklı, Yunus Bahadır, Vefa Temel, Cham ve Krstovski ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Trabzonspor ise; Onuralp Çevikkan, Pina, Nwaiwu, Batagov, Cihan Çanak, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Ozan Tufan, Olaigbe ve Augusto ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya Trabzonspor baskılı başladı. Topla daha fazla oynayan taraf olan Trabzonspor, rakip kalede ataklar üretse de istediğini alamadı. İstanbulspor ise kontra ataklarla gol aradı. 23'üncü dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Savunmanın uzaklaştırdığı top orta alanın ilerisinde Krstovski'nin önüne düştü. Topla birlikte ceza sahası içine doğru hareketlenen Krstovski'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Onuralp Çevikkan gole izin vermedi. 29'uncu dakikada İstanbulspor'un golü geldi. Yunus Bahadır'ın sağdan ortasına kale önünde iyi yükselen Krstovski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Trabzonspor 38'inci dakikada etkili geldi. Batagov'un savunma arkasına pasına hareketlenen Augusto'nun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı. 41'inci dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Bouchouari kaptığı top sonrası ceza sahası içindeki Ozan Tufan'ı gördü. Ozan da gelen topu kontrol ettikten sonra sağındaki Muçi'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Trabzonspor etkili oyununu sürdürdü. İstanbulspor, 53'üncü dakikada 10 kişi kaldı. Ceza sahası yayının gerisinde Bouchouari, topla hareketlenirken Fahri Ay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Burak Demirkıran, Fahri Ay'a direkt kırmızı kartını çıkardı. Trabzonspor, 57'nci dakikada öne geçti. Soldan Muçi'nin ortasında ceza sahası içerisinde Batagov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2. Üst üste ataklar üreten Trabzonspor, 60'ıncı dakikada farkı 2'ye çıkardı. Folcarelli'nin pasında topla buluşan Muçi, uzak mesafeden sağ ayağıyla şutunda top ağlara gitti: 1-3. Trabzonspor, 70'inci dakikada farkı 3'e çıkardı. Pasla kullanılan köşe vuruşunda Cihan Çanak, soldan topla birlikte çizgi üzerinde hareketlendi. Topu içeriye doğru çeviren Cihan'ın ortasını Olaigbe kafayla tamamladı: 1-4. Trabzonspor, 85'inci dakikada farka koştu. Olaigbe'nin pasında kale önünde topla buluşan Sikan'ın kontrol ettikten sonra sol ayağıyla şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5. Trabzonspor, 90+1'inci dakikada bir gol daha buldu. Ceza yayının solunda Batagov'un ara pasında topa hareketlenen Sikan'ın kale önünde şutu ağlara gitti: 1-6. Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor, sahadan 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 3 yaptı. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.