Trabzonspor'dan Kritik Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor'dan Kritik Galibiyet

18.01.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Kocaelispor'u 2-1 yenerek önemli 3 puan aldı. Folcarelli açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, zorlu bir müsabakadan 3 puan almanın önemli olduğunu söyledi.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Folcarelli, büyük bir atmosferde oynayacaklarının bilincinde sahaya çıktıklarını belirtti.

İyi maç çıkarttıklarını dile getiren Folcarelli, "Alacağımız puanlar bizim adımıza çok değerliydi. Kazandığımız 3 puan çok önemliydi. İyi bir maç çıkarttığımı düşünüyorum. Hocamızın benden beklentilerini ve isteklerini yerine getirmeye çalıştım. Ben de zor maç olacağının bilincindeydim. Fiziksel temasın yüksek olduğu maç oynanacağının bilincindeydik. Genel olarak iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Her zaman daha iyi olabilmek için imkan var." dedi.

Folcarelli, takım arkadaşı Muçi'nin fark oluşturan bir oyuncu olduğuna değinerek, "Öz güveni yüksek biçimde ilerliyor. Gayet iyi gidiyor. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. O da gayet mutlu bizimle olduğu için. Önemli bir 3 puan kazandırmış oldu bize tüm takım arkadaşlarımızın mücadelesiyle." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un her zaman en iyi yerde olması gerektiğini aktaran Folcarelli, "Tüm oyuncular Trabzonspor'a odaklanmış durumda. Tek düşüncüleri Trabzonspor'un başarısı. Bugün son dakikada alınan galibiyetin tüm takımın aynı şeyi istediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Kritik Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomenin ölüme gidişi kamerada Kaskını kız arkadaşına veren fenomenin ölüme gidişi kamerada
Bakan Tekin’den muhalefete çok sert “Fuhuş“ göndermesi Bakan Tekin'den muhalefete çok sert "Fuhuş" göndermesi
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:55
Alanya’da nefes kesen maç Fenerbahçe’nin Zirvede puan farkı 1’e indi
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
20:59
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
20:27
Süper Lig’de bu sezon bir ilk
Süper Lig'de bu sezon bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 22:42:32. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Kritik Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.