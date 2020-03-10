Trabzonspor'dan MHK Başkanı Zekeriya Alp'e istifa çağrısı!

Bordo mavililerde divan, yönetim, denetleme, disiplin, sicil, arşiv ve müze kurulu dün bir araya gelirken açıklamayı yapan divan başkanı Ali Sürmen şu ifadeleri kullandı: "Türk futbol tarihine yalnızca Trabzon kaptanı olarak değil, dürüstlük timsali olarak da geçen Cemil Usta'nın adının verilmesine rağmen, gerek TFF'nin bazı icraatları gerekse MHK'nin neticeye etki eden birtakım kararları sezona damga vurdu.



Emeğin çalınmasına sessiz kalamayız



Futbolun toplumsal bir etkinlik olduğu bilinmesi gerekirken bireysel, ekonomik ve sosyal çıkarlarından dolayı tarafgir bir tavırla futbola acımasızca müdahale eden bazı hakemlerin yaptıklarının yanına kar kalması ve MHK tarafından da korunması kabul edilemez. VAR'a başvurulmadan iptal edilen bir golün veya gösterilen yanlış bir kartın dahi şampiyonu tayin edebilecek kudrette olduğu bir ligde yönetim, teknik heyet, futbolcu ve taraftarımızın emeğinin çalınmasına sessiz kalmamız beklenemez.



Hakemlerin adil olması beklenemez



Bazı takımların şampiyonluk yarışından kopmasıyla birtakım hakem ve basın mensupları üzerinden ölülerinin diriltilmeye çalışılmasına kimse cesaret etmemelidir. Hakem seçimine kimlerin müdahil olduğu da bitaraf olması gerekenlerin nasıl taraf tuttuğu sır değildir. Hakemlerin diyet ödemeleri, bulundukları konumu torpille muhafaza etme çabaları futbolumuzu kaosa sürükleyebileceği gibi artık futbol ailesinin bu ve benzeri kaygılara sahip hiçbir üyesinin adil olmalarının beklenemeyeceği aşikardır.



Daha önce kime cevap verdiniz?



Ertuğrul Doğan'ın gerçekleri anlatmasından Zekeriya Alp'in neden rahatsız olduğunu ve bunun neden TFF'den yapıldığını da anlayamıyoruz. Bunca yıldır sizi açıkça eleştiren yönetici ve teknik direktörlerden kime cevap verdiniz? Hangilerini mahkemeye vermekle tehdit ettiniz? Sayın Alp, mahkemeye vermekle tehdit etmek husumetin doğduğunu göstermektedir. Bundan sonra Trabzon aleyhine taraf olduğunuzu göstermektedir.



Bir tepki de Abdurrahman Arıcı'ya



Geçmişten öğrendiğimiz, şampiyonluğa gittiğimiz her defasında gizli mahfelerde bizlere pusu kurulduğudur. Gel bu defa alet olma, istifa et." Bu arada Trabzonspor yöneticisi Yusuf Hayırlıoğlu, Zekeriya Alp'in önceki gün TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasını, derneğin sitesinde yayınlayan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'ya tepki göstererek, "Mücadele ettiğimiz karanlık odaklar kendilerini teker teker göstermeye başladı" açıklamasını yaptı.



