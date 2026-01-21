Trabzonspor Danylo Sikan'ı Anderlecht'e Satıyor - Son Dakika
Spor

Trabzonspor Danylo Sikan'ı Anderlecht'e Satıyor

21.01.2026 16:12
Trabzonspor, Danylo Sikan'ı Anderlecht'e 4 milyon Euro'ya transfer etti.

Trabzonspor, Ukraynalı oyuncusu Danylo Sikan'ın transferi konusunda Belçika'nın Anderlecht kulübüyle 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, Danylo Sikan'ın transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Anderlecht Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro ödeme yapacaktır. Ayrıca Anderlecht, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500 bin Euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir. Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan arasındaki 22.01.2025 başlangıç ve 30.06.2029 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." - TRABZON

