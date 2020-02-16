Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçından notlar - Son Dakika
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Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

7 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yendiği maçın 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

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Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yendiği maçın 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Şubat Perşembe günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynanılan çeyrek final rövanş maçında futbolcuların büyük bölümünü dinlendiren bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, savunmada Hüseyin Türkmen'i yedek kulübesinde oturttu.

Esame listesine ilk 11'de yazılan Hosseini de ısınırken sakatlanınınca da Costa forma giydi. Hüseyin Türkmen'in yerine görev alan bu futbolcu, stoperde Campi ile görev yaptı.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Erce Kardeşler ve Ahmet Canbaz, maç kadrosunda yer almadı. Manoel Messias da yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Sörloth 11'de

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören oyuncusu Alexander Sörloth, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebildi.

Tahkim Kurulu tarafından 2 maçlık cezası 1 maça indirilen ve cezasını kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında çeken golcü futbolcu, 11'de görev aldı.

Tek yerli Uğurcan Çakır

Trabzonspor, ilk 11'inde 10 yabancı futbolcuya görev verdi.

Takımın 11'inde yerli oyuncuların sayısında son haftalarda düşüş gözlenirken sadece kaleci Uğurcan Çakır, görev aldı.

Uğurcan Çakır, karşılaşma öncesi bordo-mavili takımın eski teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay ile hasret giderdi.

Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, bordo-mavili takım formasıyla 61. lig maçına çıktı.

Sivasspor'da 4 eksik

Demir Grup Sivasspor, sakatlığı nedeniyle 4 futbolcu oynayamadı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Arouna Kone ve Barış Yardımcı ile sol el parmağından ameliyat edilen Petar Skuletic, forma giyemedi.

Maça yoğun ilgi

Trabzonsporlu taraftarlar, liderlik mücadelesine yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadyumu tribünlerinin tamamına yakınını doldurarak takımlarına büyük destek verdi.

Demir Grup Sivasspor taraftarları da misafir takım tribünde yer alarak takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

Hayatını kaybeden eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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