Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret

Trabzon spor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ongan, İsmail İnan ve İlyas Akçay, yeni hizmete giren TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Sürmen, basın ile ilişkilerin toplumun bilgilendirilmesinde, yönlendirilmesinde çok önemli rol oynadığını söyledi.

Sürmen, TSYD Trabzon Şubesi'nin çok iyi bir hizmet binası yaptığını belirterek, "Hayal etmek bile başarmanın ilk adımıdır. Siz bu binayı hayal ettiniz ve yaptınız." dedi.

İstişarelerin önemli olduğunu, çok güzel fikirler doğurduğuna dikkati çeken Sürmen, şunları kaydetti:

"Bu fikirler içerisinden yöneticiler uygun olanı alır, olmayanı eler. Fakat her sivil toplum örgütünün şartları ve bakış açıları farklı olabilir. Bunlar yanlıştır anlamına gelmez. Bunlar farklı sosyal yapıların, grupların bakış açılarıdır, yani zenginliktir. Sizlerin de bizlerin de mutlaka bir araya gelmesi lazım. Bunun içerisine futbolcular, hocalar, amatör spor kulüpleri hepsi dahil olmalı. Basın düşüncenin topluma yayılmasında, paylaşılmasındaki en önemli aktördür. Sizlerin bu konuda daha çok öne çıkmanız, daha çok paydaşları bir araya getirmek için çaba sarf etmeniz lazım. Ben eskiden beri sizleri tanırım, başarılı bulurum. İnşallah bundan sonra daha çok istişare ile daha güzel şeyler yaparız."

TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç da Sürmen ve Divan Kurulu üyelerine ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Bu tür ilişkileri geliştirmemiz, Trabzon sporu ve Trabzonspor için bir şeyleri başarabilmemiz adına bir ön adımdır. Basın mensupları Trabzonspor'un kuruluşundan itibaren aktif görevler almıştır ve bundan sonra da medya ile Trabzonspor birlikte güçlenmiştir. Bu durumu devam ettirmek istiyoruz. Derneği Trabzon sporunun iletişim merkezi yapmak istiyoruz." diye konuştu.