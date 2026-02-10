Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
10.02.2026 19:45
Trabzonspor, 14 Şubat'taki Fenerbahçe maçına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanla hazırlanıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
