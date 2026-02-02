Trabzonspor Fethiyespor'u Ağırlıyor - Son Dakika
Spor

Trabzonspor Fethiyespor'u Ağırlıyor

02.02.2026 10:17
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile 20.30'da karşılaşacak. Sakat oyuncular var.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

