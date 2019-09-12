Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların taktiksel çalışmalar yaptığı bildirildi.

Trabzonspor , Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İngilizler, Uğurcan Çakır ve Gökhan Akkan'ın peşinde

Mehmet Ekici: İstenmediğim söylenmedi, bunları hak edecek ne yaptım?