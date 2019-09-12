Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların taktiksel çalışmalar yaptığı bildirildi.

Bordo-mavili futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:20 Kaynak: AA
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