Trabzonspor, getafe maçı için madrid'te
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:49 Kaynak: DHA
, UEFA Avrupa
Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül
Perşembe günü deplasmanda İspanya
ekibi Getafe
ile oynayacağı karşılaşma için Madrid
'e geldi.
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ile oynadığı maçın ardından ara vermeden Getafe maçı hazırlıklarına başlayan bordo mavililer, bugün özel uçakla Trabzon'dan İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. 4 saat 50 dakikalık yolculuğunun ardından Madrid Havalimanı'na ulaşan Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Getafe'de konaklayacağı otele hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Trabzonspor kafilesinin Madrid Havalimanı'nından görüntüleri
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