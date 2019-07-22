Son Dakika Haberleri: Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

54 dakika önce

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grup taktiksel çalışmalar yaparken ikinci grup toparlanma antrenmanı gerçekleştirdi. Bordo-mavililer Avusturya kampının ilk hazırlık maçını bu akşam Macaristan 2. Lig ekiplerinden Haladas Szombathely ile oynayacak. Sportplatz Grein TSV Stadyumu'nda oynanacak müsabaka yerel saatle 18.00'de başlayacak.
(Gökmen Şahin/İHA)
Trabzonspor, Avusturya, Linz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:15 Kaynak: İHA
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