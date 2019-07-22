Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:15 Kaynak: İHA
, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya
'da sürdürüyor. Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Linz
şehrinde sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grup taktiksel çalışmalar yaparken ikinci grup toparlanma antrenmanı gerçekleştirdi. Bordo-mavililer Avusturya kampının ilk hazırlık maçını bu akşam Macaristan
2. Lig ekiplerinden Haladas Szombathely
ile oynayacak. Sportplatz Grein TSV Stadyumu'nda oynanacak müsabaka yerel saatle 18.00'de başlayacak.
(Gökmen Şahin/İHA)
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