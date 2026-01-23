Trabzonspor İç Sahada Yenilmezliğini Sürdürüyor - Son Dakika
Trabzonspor İç Sahada Yenilmezliğini Sürdürüyor

23.01.2026 22:30
Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde iç sahada 258 gündür mağlup olmuyor.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki "başarılı" grafiğini sürdürdü.

Ligde Kasımpaşa galibiyetiyle 41 puana yükselerek üçüncü sıradaki yerini koruyan bordo-mavili takım, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son 11 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak yenilgi görmedi.

Onuachu ve Zubkov'un golleriyle maçtan galip ayrılan Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında kazanarak zirve iddiasını sürdürdü.

258 gündür sahasında yenilmiyor

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde kendi evindeki tek yenilgisini 258 gün önce aldı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray karşısında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, 10 Mayıs 2025'te'oynanan bu karşılaşmanın ardından 258 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

Tekke yönetiminde ligdeki iç saha maçları

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 15 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavili ekip, bu müsabakalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

Onuachu, golle döndü

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, 46. dakikada Olaigbe'nin yerine oyuna dahil olarak ligde 3 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Formayı 41 gün sonra giyen bordo-mavili futbolcu, 51. dakikada takımının 1-0 öne geçiren golü kaydederken ligdeki gol sayısını da 12'ye yükseltti.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Fatih Tekke, Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzonspor İç Sahada Yenilmezliğini Sürdürüyor
